Меркель допускает участие Германии в ракетных обстрелах Сирии

Сегодня, 13:30

Германия не станет просто не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию

Фото: AFP
Фото: AFP

Немецкий канцлер Ангела Меркель пока что не готова полностью исключить возможность того, что ФРГ не станет участвовать в "возмездии" западных стран за применение химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

"Говорить сразу "нет", вне зависимости от происходящего в мире, не может быть позицией Германии", – сказала она, выступая в парламенте Германии в рамках обсуждения темы госбюджета на 2019 год.

Глава немецкого правительства назвала политические усилия приоритетом своей страны в вопросе обеспечения мира.

"Мы действуем в небольших группах в Сирии вместе с астанинской группой под эгидой ООН, но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, не может быть нашим ответом", – цитирует Ангелу Меркель ТАСС.

Напомним, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия рассматривает возможность участия в ударах по позициям режима Башара Асада.

Кроме того, правительство ФРГ призывает Россию удержать Дамаск от проведения операции в сирийской провинции Идлиб.

Также ранее французский президент Эммануэль Макрон тоже предупредил о готовности своей страны нанести удары по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. 
Германия, Сирия, Меркель, война в сирии
Источник:

ТАСС

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