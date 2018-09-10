США готовы ответить на новую химатаку в Сирии гораздо решительнее, чем прежде

Американская администрация, а также британское и французское правительства готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем прежде. С таким предупреждением выступил в понедельник в американском Федералистском обществе в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытались в последние дни передавать сигнал, заключающийся в том, что, если будет иметь место третье по счету применение химического оружия, ответ будет намного сильнее. И могу сказать, что мы проводили консультации с британцами и французами, которые участвовали в нанесении второго нашего удара, и они тоже согласны, что еще одно применение химического оружия привело бы к намного более сильному ответу", – заявил советник американского лидера, комментируя утверждения о намерении Дамаска использовать боевые отравляющие вещества в провинции Идлиб.

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Напомним, американская разведка сообщает о том, что президент Башар Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с мятежниками в Идлибе.

Также мы ранее сообщалось о готовности Франции нанести ракетные удары по позициям Башара Асада в Сирии.

Стоит отметить, что российская сторона называет заявления о применении химического оружия войсками Асада провокацией.