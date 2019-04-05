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Мэй согласилась на участие Великобритании в выборах в Европарламент

Сегодня, 15:14

Британский премьер планирует попросить у ЕС очередную отсрочку по Brexit

Фото: AFP
Мэй согласилась на участие Великобритании в выборах в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c07/0c1/5c9c070c12174.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c07/0c1/5c9c070c12174.jpg Евросоюз Британский премьер планирует попросить у ЕС очередную отсрочку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась на участие Королевства в выборах в Европарламент 23–26 мая, если Евросоюз примет решение в очередной раз перенести Brexit, а к 22 мая сделка с ЕС об условиях выхода так и не будет согласована сообщил в пятницу источник в Совете ЕС.

"В письме председателю (Евросовета Дональду) Туску премьер Мэй четко сказала, что в случае отсрочки даты Великобритания примет участие в выборах в Европарламент", – сказал он.

Ранее сообщалось,что Тереза Мэй планирует попросить у Евросоюза очередную отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза – до 30 июня. Письмо с соответствующим содержанием она отправит главе Европейского совета Дональду Туску.

В то же время, сам Туск разработал "гибкий" план (британские журналисты уже прозвали это flextension – "гибкий" и "продление") Brexit, который заключается в продлении процедуры на год – до 31 марта 2020 года – с возможностью выхода Соединенного Королевства до окончания отведенного срока.

Таким образом, Британия примет участие в выборах в Европарламент, а, когда сделка Терезы Мэй с Брюсселем будет принята, представители королевства выйдут, освободив свои мандаты для представителей других стран.

По данным сразу нескольких ведущих британских изданий на саммите 10 апреля он планирует сказать европейским лидерам, что таким образом можно будет избежать необходимости продлевать сроки выхода Великобритании каждые несколько недель.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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Тег Великобритания, Мэй, Brexit

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ТАСС

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