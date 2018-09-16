Мэй жестко ответила экс-министру Джонсону: сравнение плана по Brexit с поясом смертника неприемлемо

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на сравнение экс-главой британского МИД Борисом Джонсоном плана по Brexit с поясом смертника и заявила, что такие высказывания являются неприемлемыми.

"Прежде всего, я должна сказать, я думаю, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым. Я была шесть лет министром внутренних дел и сейчас уже два года являюсь премьер-министром. Я думаю, что использование подобной лексики было неправильным", – сказала она.

Как сообщалось, Джонсон в своей статье для Daily Mail сравнил позицию премьера Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции".

В Daily Mail в свою очередь назвали статью Джонсона "прокладыванием пути" на кресло премьера. В британском парламенте ожидают, что Джонсон в скором времени предаст огласке свои премьерские амбиции и проведет вотум недоверия к Терезе Мэй.

Не так давно Джонсон также заявил, что план британского премьера по Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".

Как сообщалось, в связи с приближением крайнего срока по соглашению о Brexit Великобританию призвали провести еще один референдум о членстве страны в Европейском союзе.

Ранее по результатам опроса стало известно, что британцы больше не хотят выхода из ЕС.