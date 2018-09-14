МИД Британии сравнил интервью "отравителей Скрипаля" с баснями о вторжении российских военных на Донбасс

Сегодня, 01:41

Россияне заявили, что ездили в Британию в отпуск

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сравнил интервью граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля, с баснями о российских военных во время вторжения на Донбасс в 2014 году.

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"В последний раз российские военные утверждали, что находятся в отпуске, когда вторглись в Украину в 2014 году. Пора остановить фейковые телешоу – мир разоблачил Россию", – заявил он в Twitter.

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Напомним, ранее в телеэфире Russia Today предполагаемые отравители ответили главному редактору канала Маргарите Симоньян на ряд вопросов.

На Russia Today утверждают, что Петров и Боширов сами обратились к Симоньян и отказались разговаривать с кем-либо еще из журналистов.

В британском МИДе заявили, что интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей является ложью и искажением информации.

Кроме того, о том, что российское правительство обнаружило подозреваемых в отравлении Скрипалей, ранее заявил российский президент Владимир Путин.
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