Мировые лидеры и международные организации готовы помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Слова поддержки выразили и власти Греции

Лидеры стран с разных континентов, представители международных организаций и мировых религий потрясены разрушением от огня собора Парижской Богоматери, пожар в котором возник в понедельник вечером. Слова поддержки, сочувствия и предложения помощи приходят гражданам и властям Франции и в соцсетях, и по официальным каналам.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Возгорание может быть связано с ремонтными работами, прокуратура расследует дело о неумышленном причинении ущерба. На месте находится президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Власти Италии сразу же откликнулись на слова Макрона о намерении восстановить разрушенное огнем здание собора. Министр культурного наследия и по культурной деятельности Италии Альберто Бонисоли, как передает агентство АНСА, заверил, что республика готова направить своих специалистов помогать в реконструкции Нотр-Дама. "Итальянское правительство готово предоставить в распоряжении Франции группу специалистов нашего министерства для оказания помощи в восстановлении собора. Речь идет о лучших экспертах, обладающих большим опытом восстановительных работ исторических объектов после пожаров", — приводит агентство слова итальянского министра. В частности, речь идет о пожаре, уничтожившем в 1996 году исторический театр "Ла Фениче" в Венеции. Для его восстановления понадобилось семь лет.





Слова поддержки выразили и власти Греции. Премьер-министр этой страны Алексис Ципрас заявил, что произошедший пожар — "это национальное бедствие не только для Франции, но и для европейского и мирового культурного наследия". "Эмманюэль Макрон, мы с вами", — добавил он в сообщении в своем "Твиттере". Президент Греции Прокопис Павлопулос также выразил глубокую опечаленность в связи с пожаром, сообщила во вторник пресс-служба главы греческого государства. По его поручению генеральный секретарь президента Георгиос Генниматас связался с послом Франции в Афинах Кристофом Шантепи и попросил его передать президенту Макрону чувства глубокой грусти и искренней солидарности в связи с трагедией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём поддержала граждан Франции и, в особенности, пожарных, все еще борющихся с огнем. "Больно видеть Нотр-Дам в огне. Нотр-Дам — это действительно всемирная достопримечательность. Наши мысли — с людьми Франции и, в частности, с героическими пожарными в Париже", — отметила глава МИД в "Твиттере".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что горящий собор Парижской Богоматери удастся спасти. "При виде собора Парижской Богоматери в огне разрывается сердце. Наши мысли сейчас с народом Франции и с теми, кто трудится, чтобы суметь спасти этот великий символ европейской культуры", — написал он в понедельник вечером на своей странице в "Твиттере".

Также и президент крупнейшего католического государства в мире — Бразилии — Жаир Болсонару соболезнует французам в связи с пожаром. "От лица всех бразильцев выражаю глубокую скорбь в связи с чудовищным пожаром, уничтожившим один из величайших символов западной христианской культуры и духовности, собор Парижской Богоматери. В этот тяжелый момент молимся за французский народ", — написал он в "Твиттере".





Лидеры некоторых стран Ближнего Востока и Африки также не остались равнодушны к разрушению культурной и религиозной ценности. Так, король Марокко Мухаммед VI, по сообщению информационного агентства Магриб Араб Пресс, выразил французскому президенту от имени марокканского народа и от своего имени полную поддержку и солидарность. Он отметил, что "катастрофа коснулась не только одного из самых известных исторических монументов Парижа, но также места для молитв и сбора миллионов верующих со всего мира". В свою очередь премьер-министр Ливана Саад Харири назвал это печальное событие "ужасной катастрофой для всего человечества, для всех цивилизаций", отметив в своем "Твиттере", что "для всех нас эта катастрофа, которая не поддается описанию". Джебран Басиль — глава МИД Ливана, который с 1922 по 1943 годы был подмандатной территорией Франции и после обретения независимости сохранил тесные связи с бывшей метрополией, убежден, что собор Парижской Богоматери будет полностью восстановлен после пожара, ведь "невозможно представить Парижа без этого памятника, это неотъемлемая часть всемирного наследия, эта часть нашей ливанской культуры".

Как ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и имам крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб, патриарх коптской православной церкви Тавадрос II назвал произошедшее в Париже большой потерей. "С глубокой скорбью я получил известие о пожаре в знаменитом соборе Нотр-Дам во французской столице, — приводит его слова издание „Аль-Масри аль-Яум". — Это большая потеря для всего человечества, потому что собор имеет очень важную историческую ценность и является одним из самых важных памятников мира". "Мы молим Бога ниспослать французскому руководству мудрость и помощь в преодолении последствий этого болезненного происшествия и сохранить все страны в мире и благополучии", — сказал папа Тавадрос II.

Согласно сообщениям СМИ, пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. С огнем пожарные боролись несколько часов подряд. Сейчас пожарные охлаждают здание, чтобы огонь не вспыхнул снова. Собор после пожара очень почернел.









































Ранее газета "Паризьен" также со ссылкой на пожарных информировала, что пожар локализирован. Напомним, что в результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50.





















Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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