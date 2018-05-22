Выступление Помпео по Ирану не дало ответ, как сделать регион безопаснее

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

"Выступление секретарь Помпео не продемонстрировал, что отказ от JCPOA сделала или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как это ставит нас в более благоприятные условия, чтобы влиять на поведение Ирана в сферах, не входящих в сферу JCPOA. Альтернативы JCPOA нет", – говорится в сообщении.

Могерини акцентировала внимание, что сделка принадлежит международному сообществу и была одобрена Совбезом ООН.

"Международное агентство по атомной энергии уже 10 раз подтвердило, что Иран выполнил и продолжает выполнять все свои обязательства, связанные с ядерным оружием", – говорится в сообщении.

Заявление Могерини было сделано в ответ на слова Госсекретаря США Майка Помпео, что США введут самые сильные санкции против Ирана в истории.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.