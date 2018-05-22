Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном

Сегодня, 03:04

Выступление Помпео по Ирану не дало ответ, как сделать регион безопаснее

фото AFP
фото AFP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

"Выступление секретарь Помпео не продемонстрировал, что отказ от JCPOA сделала или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как это ставит нас в более благоприятные условия, чтобы влиять на поведение Ирана в сферах, не входящих в сферу JCPOA. Альтернативы JCPOA нет", – говорится в сообщении.

Могерини акцентировала внимание, что сделка принадлежит международному сообществу и была одобрена Совбезом ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Международное агентство по атомной энергии уже 10 раз подтвердило, что Иран выполнил и продолжает выполнять все свои обязательства, связанные с ядерным оружием", – говорится в сообщении.

Заявление Могерини было сделано в ответ на слова Госсекретаря США Майка Помпео, что США введут самые сильные санкции против Ирана в истории.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения по Ирану, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.
Иран, США, заявление, ЕС, санкции, могерини, шаг, помпео
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

В Иране отреагировали на заявление США о "сильнейших санкциях в истории"

Вчера, 23:59

Роухани отверг заявления Помпео

США

фото AFP

Ирану грозят сильнейшими в истории санкциями

Вчера, 17:25

США призывают страну к созданию новой ядерной сделки
Загрузка...

США

Протесты в Секторе Газа. Фото: AFP

Посольство США в Иерусалиме и новый глава Каталонии: ТОП-5 события мировой политики за неделю

19 Мая, 19:10

Во время протестов против открытия американского посольства в Иерусалиме погибли 53 человека

Евросоюз

Фото: Fotolia

Иран начнет "ядерный шантаж" Европы в случае ее выхода из сделки

19 Мая, 13:02

Недавно президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения

Другие страны

Фото: pixabay.com

Президент Ирана: После переноса посольства неприязнь к США возросла

18 Мая, 14:39

Он также отметил "разрушительные последствия" политики Вашингтона и Тель-Авива

США

фото AFP

Трамп объяснил выход США из ядерной сделки с Ираном

18 Мая, 01:24

Он также добавил, что это была ужасная сделка для США
Загрузка...