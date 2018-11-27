Надо придерживаться международного права: Германия указала России на ее место

Сегодня, 13:42

МИД ФРГ призывает союзников к "истинному диалогу" по общей безопасности в Европе

Хейко Маас. Фото: AFP
Хейко Маас. Фото: AFP

Россия должна придерживаться международного права и уважать территориальный суверенитет соседних стран, заявил, выступая в Берлине 27 ноября, министр иностранных дел Германии Хейко Маас  на фоне захвата береговой охраной РФ украинского буксира и двух военных катеров с экипажем.

"Цель должна заключаться в том, чтобы Россия снова начала придерживаться международного права и прекратила нарушать территориальный суверенитет своих соседей", – цитирует главу внешней политики ФРГ агентство Reuters.

Маас подчеркнул, что для достижения этой цели Германии и ее европейским союзникам необходимы четкие принципы и "истинный диалог" по общей безопасности в Европе.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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Как мы уже писали, что госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот назвал рост напряженности между Россией и Украиной худшим вариантом в данный момент.

Кроме того, правительство ФРГ призвало решать ситуация в Керченском проливе посредством переговоров, поскольку последние события там вызывает крайнюю обеспокоенность.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, Германия, азовское море, Маас
Источник:

"Сегодня"

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