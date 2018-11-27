Надо придерживаться международного права: Германия указала России на ее место

МИД ФРГ призывает союзников к "истинному диалогу" по общей безопасности в Европе

Россия должна придерживаться международного права и уважать территориальный суверенитет соседних стран, заявил, выступая в Берлине 27 ноября, министр иностранных дел Германии Хейко Маас на фоне захвата береговой охраной РФ украинского буксира и двух военных катеров с экипажем.

"Цель должна заключаться в том, чтобы Россия снова начала придерживаться международного права и прекратила нарушать территориальный суверенитет своих соседей", – цитирует главу внешней политики ФРГ агентство Reuters.

Маас подчеркнул, что для достижения этой цели Германии и ее европейским союзникам необходимы четкие принципы и "истинный диалог" по общей безопасности в Европе.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как мы уже писали, что госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот назвал рост напряженности между Россией и Украиной худшим вариантом в данный момент.

Кроме того, правительство ФРГ призвало решать ситуация в Керченском проливе посредством переговоров, поскольку последние события там вызывает крайнюю обеспокоенность.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".