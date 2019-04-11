Новая отсрочка Brexit: Трамп назвал позицию ЕС слишком жесткой
Отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза перенесли до 31 октября
После согласования новой отсрочки Brexit президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз принял слишком жесткую позицию в отношении выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится", – говорится в сообщении.
Кроме того, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продление отсрочки для завершения Великобританией процедур выхода из состава Евросоюза до 31 октября является оптимальным решением.
В среду вечером лидеры стран ЕС проводили саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
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