Новые торговые войны: аналитики не исключают больших проблем после Brexit

/ Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

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Аналитики считают, что экономические последствия выхода Британии из Евросоюза могут проявиться только после окончания переходного периода, а то и позже. Ведь несмотря на Брекзит, страна все еще связана с Европейским союзом многочисленными договорами и нормативными актами, которые не получится расторгнуть за пару недель.

"Транзитный период продлится как минимум 11 месяцев, а может растянуться и до конца 2022 года. В это время страна фактически останется членом ЕС, продолжая вести сложные переговоры о новых формах сотрудничества с Евросоюзом", – напоминает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

При этом экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что правильно оценить те изменения в экономике, которые произошли или произойдут именно из-за Брекзита, можно будет только спустя некоторое время.

"Пока прогнозы о том, что в результате Брекзита в первую очередь пострадает экономика Британии, не подтвердились. Британская экономика находится в более-менее нормальном состоянии и продолжает чувствовать себя неплохо. А вот европейская экономика – наоборот. В той же Германии, лидере Европы, экономика находится в "нулевом" состоянии. Формально рецессии нет, но она находится на грани. То есть европейская экономика чувствует себя немножко хуже, чем британская. И, возможно, это является следствием выхода Британии из ЕС. Хотя не исключено, что это является следствием торговых войн между Европой и США или каких-то других причин. Сейчас наверняка об этом говорить сложно. Потому что нынешняя экономика настолько сложна, что события, которые происходят сегодня, мы часто не можем правильно и однозначно оценить и связать. Выводы можно будет делать только по прошествии какого-то времени", – говорит Тарас Козак.

Между тем эксперты не исключают, что в результате выхода Британии из ЕС между сторонами могут начаться торговые войны.

"Многие мировые рынки будут оставаться под влиянием споров и рисков беспорядочного выхода. В ситуации неопределенности нет ничего нового для британского бизнеса, однако нестабильность приводит к тому, что экономика чувствует себя хуже, чем могла бы. Хотя градус накала заметно снизился после принятия закона о Брекзите, создав импульс для строительной отрасли Великобритании и улучшения рынка труда по сравнению с прошлыми месяцами. Теперь для инвесторов главными факторами риска станет вероятность возникновения торговых споров между Великобританией и ЕС в стиле США-Китай. А также угроза появления новых желающих выйти из ЕС, хотя риски этого фактора заметно ниже, чем угрозы беспорядочного Brexit в прошлом году. В дальнейшем деловая активность, а вместе с ней и спрос на сырье и рисковые активы может усиливаться. Это позитивно отразится на экономике стран ЕС, а также поддержит рост экономики Украины и курс гривни через приток инвестиций", – прогнозирует Владимир Позний.

Подробно о том, как изменится мировая экономика, читайте в нашем материале "Прощание по-европейски: как рынки отреагировали на Brexit и что ждет Украину".

Как известно, 31 января Великобритания совершила исторический шаг: вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Процесс выхода был длительным и непростым, и даже получил собственное имя – Brexit. Основанием для него стал референдум, который провели в стране в 2016 году: на нем за выход из ЕС проголосовали свыше 51% британцев.

Все подробности в спецтеме Brexit

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