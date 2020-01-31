С волынкой и танцами: как британцы уходят из Европарламента (видео)

Они уверены, что страна наконец получила независимость

/ Фото: Flickr

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Под звуки волынки и в отличном настроении здание Европарламента покинули британские депутаты: им больше нечего здесь делать, ведь в ночь на 1 февраля по киевскому времени Великобритания, совершив брекзит, выйдет из состава Евросоюза.

Домой, в Британию, они возвращались в прекрасном настроении, поскольку выполнили желание собственного народа, который на референдуме проголосовал за выход из ЕС:

"Мы празднуем начало независимости, способности контролировать свои границы, свои торговые соглашения. Мы движемся в лучшее будущее", – заявили депутаты.

В Европарламенте, в свою очередь, прощаясь с британцами, спели песню, а статую писающего мальчика в Брюсселе украсили флагом Великобритании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли выход Великобритании из ЕС назвали "новым рассветом" Европы. Также они в очередной раз подчеркнули готовность ЕС строить максимально тесное партнерство с Великобританией в будущем, но дали понять, что это потребует от Лондона новых уступок.

Эксперты, к слову, энтузиазм британцев по поводу выхода из ЕС не разделяют: они уверены, что брекзит будет стоить Великобритании миллиарды евро убытков.

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