Нужен новый договор о разоружении: Столтенберг рассказал, что беспокоит НАТО

Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого беспокоит усиление ракетного потенциала России, отмечает необычайную активность российских подлодок в Атлантике, а также выступает за новые мировые договоренности о разоружении.

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"Атлантика остается для нас центром, мы – региональный союз. Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю", - сказал Столтенберг в интервью издательской группе Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает "Интерфакс".

По его словам, Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать.

"Мы видели это в Грузии и в Украине. Размещение оружия, такого, как ракеты SSC-8 (крылатая ракета 9М729), представляет для нас особую причину для беспокойства, поскольку это привело к окончанию договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)", – указал генсек НАТО.

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Также Альянс обеспокоен другими российскими военными разработками.

"Нам нужно новое соглашение о разоружении, а не новые гонки вооружений", - отметил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что укрепление восточного фланга Альянса не нарушает Основополагающий акт РФ – НАТО.

Напомним, недавно НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей.

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