Отравление Скрипаля: Туск призвал Европу готовиться отражать новые атаки

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал Европу готовиться к новым атакам после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Очевидно, что мы должны укрепить нашу готовность к дальнейшим атакам. В частности, мы должны делать это в сотрудничестве с НАТО. И нам необходимо повысить нашу стойкость к гибридным угрозам, таким как подрыв доверия в нашу демократию посредством фейковых новостей и вмешательства в выборы", – говорится в его заявлении.

"Это особенно актуально в свете последних разоблачений (деятельности – ред.) Cambridge Analytica. В этом контексте мы будем прилагать усилия, чтобы гарантировать прозрачность, а также полную защиту частной жизни наших граждан и их личных данных социальными сетями и цифровыми платформам", – отмечается в заявлении Туска.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией смертельного газа, которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.