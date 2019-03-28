Парламент Шотландии проголосовал за отказ от Brexit при угрозе выхода из Евросоюза без сделки

Голосование в местном парламенте призвало британское правительство перестать игнорировать мнение подавляющего большинства населения Шотландии

Фото: Pixabay

Парламент Шотландии проголосовал за отказ от Brexit при угрозе выхода из Евросоюза без сделки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg 2019-03-28T01:02:16+02:00 Евросоюз Голосование в местном парламенте призвало британское правительство перестать игнорировать мнение подавляющего большинства населения Шотландии

Парламент Шотландии проголосовал за предложение о том, чтобы Великобритания отказалась от выхода из состава ЕС в случае, если единственной альтернативой этому окажется Brexit без сделки с Евросоюзом.

Поправка, внесенная в документ Шотландской национальной партией призывает правительство перестать игнорировать мнение местного парламента и подавляющего большинства населения Шотландии". Голосование носило по большей части символический характер, ведь его результат не имеет обязывающей силы для правительства, однако еще больше усилит давление на кабинет Терезы Мэй, которая пытается заручиться поддержкой Палаты общин.

В июне 2016 года в ходе референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС 62% жителей пятимиллионной Шотландии высказались за то, чтобы страна оставалась в составе Евросоюза. При этом в масштабах всего государства против "развода" с ЕС высказались лишь 48,1% участников референдума.

Свое мнение о Brexit сообщила и лидер североирландской партии Арлин Фостер. "Мы не можем согласиться на что-то, что угрожает Соединенному Королевству. Соединенное Королевство всегда стоит на первом месте. Мы не можем подписаться под тем, что нанесет ему вред", — сказала Фостер.





























Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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