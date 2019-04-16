Печальный Квазимодо в Сети: рисунок, посвященный собору Парижской Богоматери, стал вирусным
На рисунок после пожара в Нотр-Дам де Пари отреагировали более 107 тысяч человек
Художница Кристина Корреа Фрейлих нарисовала скетч, посвященный событиям во Франции, где несколько часов назад пожар охватил собор Парижской Богоматери.
Свой рисунок она представила на своей странице Instagram. Произведение быстро стал вирусным, ведь на ее рисунке изображен герой романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" Квазимодо. По роману, Квазимодо — горбатый звонарь Собора Парижской Богоматери.
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