Печальный Квазимодо в Сети: рисунок, посвященный собору Парижской Богоматери, стал вирусным

На рисунок после пожара в Нотр-Дам де Пари отреагировали более 107 тысяч человек

Художница Кристина Корреа Фрейлих нарисовала скетч, посвященный событиям во Франции, где несколько часов назад пожар охватил собор Парижской Богоматери.

Свой рисунок она представила на своей странице Instagram. Произведение быстро стал вирусным, ведь на ее рисунке изображен герой романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" Квазимодо. По роману, Квазимодо — горбатый звонарь Собора Парижской Богоматери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Печальный Квазимодо в Сети: рисунок, посвященный собору Парижской Богоматери, стал вирусным". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.