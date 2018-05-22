Перед вылетом из США у Дуды сломался самолет

Сегодня, 01:02

Рейс президента Польши из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета

фото AFP
фото AFP

Президент Польши Анджей Дуда, лимузин которого ранее попал в ДТП в Кракове, после пятидневного визита не смог покинуть США из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, рейс президента Польши из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета.

Пассажиры этого рейса отправлены в Польшу рейсами других авиакомпаний.

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По данным источника издания, Дуда вместе с делегацией правительства Польши должен вылететь в Варшаву следующим рейсом польской авиакомпании LOT.

Как сообщалось, ранее президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности ООН, в котором в этом месяце председательствует Польша, сделал заявление по Донбассу.

Кроме того, Дуда решил, что не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу этим летом в России.
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