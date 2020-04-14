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Пик пандемии COVID-2019 пока не пройден – ВОЗ

14 апреля, 17:35

Денис Беспалов

В Европе очень неоднозначная ситуация, отметили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает замедление роста числа заболеваний COVID-2019 в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пик пандемии еще не пройден.

"Мы пока еще точно не наблюдаем пика (пандемии)", – констатировала официальный представитель.

Читайте также: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 14 апреля

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О нынешней ситуации с коронавирусом в Европе Маргарет Харрис сказала, что "картина очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Тем временем некоторые европейские страны уже начали смягчать карантинные ограничения. Более детально читайте в материале "Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией".

Согласно последним подсчетам Института Хопкинса, в мире подтверждено 1 935 646 случаев заражения COVID-19, умерли 120 914 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС Европа ВОЗ коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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