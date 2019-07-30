План Джонсона по жесткому Brexit: в Шотландии сделали жесткое заявление

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великорбитании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом, передает DW.
По мнению Стерджен, высказанному по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом. Неясно, добавила Стерджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit.
"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", - сказала глава правительства Шотландии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.
Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".
23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.
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