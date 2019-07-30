/ Фото: Getty Images

План Джонсона по жесткому Brexit: в Шотландии сделали жесткое заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-07-30T08:35:59+03:00 Евросоюз Неясно как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великорбитании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом, передает DW.

По мнению Стерджен, высказанному по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом. Неясно, добавила Стерджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit.

Реклама

"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", - сказала глава правительства Шотландии.

В тренде Жару даже грозы не остудят: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".

23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама