Подозреваемых в отравлении Скрипалей ранее арестовывали в Нидерландах – СМИ

Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ"

Подозреваемые Британией в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов.

Об этом говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

"Источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщили The Insider и Bellingcat (не уточняя дат произошедшего), что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, "если читать СМИ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году весной прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Причем, по данным следствия, эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA при этом заявляло, что за взлом ответственна хакерская группа Fancy Bear, где, как подтвердилось недавно, работают сотрудники двух войсковых частей ГРУ – №26165 и №74455).

Подчеркивается, что арест подразумевает их депортацию из страны, и маловероятно, что после этого они могли бы воспользоваться шенгенской визой. Последней поездкой Петрова в зону Шенгена была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года.

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"То есть, если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории", – пишут расследователи.

Журналисты отмечают, что Петров и Боширов могли и не быть теми двумя арестованными специалистами по кибератам, о которых писала пресса, "но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со "взломщиками".

Кроме того, The Insider отмечает, что визит Петрова и Боширова в Нидерланды в 2016 году совпал с днями, когда проводили референдум об ассоциации с Украиной.

Напомним, что ранее Тереза Мэй выразила намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В то же время российская Генпрокуратура потребовала предоставить ей доказательную базу, обнаруженную британскими следователями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Скрипалей в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.