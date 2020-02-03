Польша может занять место Британии в ЕС: в Варшаве объяснили почему

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Польша может занять в Европейском Союзе место Великобритании, которая вышла из сообщества 31 января. Такое мнение высказал в интервью Польскому агентству печати глава польского министерства иностранных дел Яцек Чапутович.

По его словам, после Brexit "ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире".

"Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании?" - отметил он.

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Как считает Чапутович, предстоящий официальный визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона "сразу после Brexit символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на страну, которая может занять нынешнее место Великобритании".

"Мы с британцами представили аналогичное видение ЕС, основанное на государствах, конкурентоспособности и экономическом либерализме", - указал он.

Ранее эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине.

Как известно, 31 января Великобритания вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Брекзит в Лондоне отмечали массовыми гуляниями, на которых даже сожгли флаг ЕС. Хотя на самом деле особых поводов для радости у британцев нету: эксперты прогнозируют, что выход из ЕС чреват для страны колоссальными потерями.

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