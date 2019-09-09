Президент Франции Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

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Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее предрек печальное будущее России, примет участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Об этом французский дипломат заявил в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В августе помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласил Макрона и других мировых лидеров на празднование Победы в Москву. При этом чиновник отмечал, что Париж подтвердил грядущий приезд Макрона в российскую столицу в мае 2020 года.

Кроме того, помощник главы российского государства рассказал, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в упомянуты памятных мероприятиях в Москве. Среди них Ушаков называл глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Белоруссии, Армении и Сербии.

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Ранее Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию по отношению к РФ.

"ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - сказал он.

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На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить: или быть "меньшим союзником одних либо других, или принять участие в игре".

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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