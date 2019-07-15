Приступы дрожи у Меркель: стала известна реакция немцев

Большинство немцев считают состояние здоровья Меркель ее личным делом

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Более половины граждан ФРГ полагают, что состояние здоровья канцлера Ангелы Меркель является лишь ее личным делом, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного газетой "Аугсбургер Альгемайне".

Такого мнения придерживались 59% из опрошенных 4495 респондентов. В то же время 34% опрошенных заявили, что здоровье канцлера представляет общественный интерес.

При этом, по данным газеты, большая часть тех опрошенных, кто относит себя к партии ХДС (Меркель состоит в ней), а также к социал-демократам и "Зеленым", считает нужным оставить здоровье Меркель на ее собственное усмотрение. Противоположной позиции придерживаются большинство опрошенных, которые поддерживают правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (AfD).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет.

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться", - отметила она.

"Как это началось, так само однажды и пройдет. Но пока этот день не наступил, - заверила канцлер. - А пока я убеждена в собственной работоспособности".

Видео: Reuters Видео: Reuters

Напомним, что в первый раз подобный инцидент случился 18 июня, когда 64-летняя глава правительства ФРГ принимала президента Украины Владимира Зеленского. Неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов ее охватила сильная дрожь.

Любопытно, что после случившегося бундесканцлерин объяснила случившееся перегревом – церемония проходила на открытом воздухе и было жарко. Однако 10 июля в Берлине стояла достаточно умеренная температура – 18 градусов тепла.

Как мы уже писали, 27 июня аналогичная ситуация повторилась на приеме у немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На фоне поднявшегося беспокойство насчет здоровья Ангелы Меркель ее представитель заявил, что никаких причин переживать о здоровье канцлера нет.

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