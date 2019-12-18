Путин обсудил с Макроном Украину: о чем говорили

Путин, Макрон

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", – говорится в сообщении.

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Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечает пресс-служба.

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Транзит газа через Украину после 1 января 2020 года также ранее стал главной темой беседы президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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