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Пятая годовщина катастрофы MH17: как в мире вспоминают жертв крушения

17 июля, 07:58

Крушение Boeing 777 на Донбассе унесло жизни 298 человек

Фото: AFP

Со дня катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донецкой области, в результате которой погибли 298 человек, прошло уже пять лет. Сегодня родные погибших и посольства их стран проведут траурные акции, сообщает "Радио Свобода".

В частности, в Нидерландах, 193 гражданина которых стали жертвами крушения, поминальные мероприятия начались 16 июля. В городе Хилверсюм собрались семьи 15 погибших. Там местный священник, который выращивает подсолнечник из привезенных с востока Украины семян, отслужил панихиду. Также вчера в Нидерландах прошла конференция по катастрофе MH17.

В Вашингтоне же к годовщине трагедии состоялся круглый стол. Во время своего выступления заместитель помощника государственного секретаря США по делам Евразии Джордж Кент заявил, что "Россия подготовила почву для уничтожения MH17 путем финансирования, организации и продвижения своих доверенных лиц на востоке Украины".

А сегодня, 17 июля, девять посольств, граждане которых погибли во время полета, проведут траурные мероприятия в Малайзии, которая потеряла из-за катастрофы самолета 43 гражданина. Еще одна акция состоится в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Напомним, ранее британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.


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Тег Малайзия, Нидерланды, крушение, годовщина, катастрофа, MH17

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