Расширение "нормандского формата": в МИД Франции сделали четкое заявление

Вопрос о расширении "нормандского формата" не находится в повестке дня, заявили в Париже

/ Фото: Pixabay

Франция не изучает вопрос о возможности расширения "нормандского формата" за счет США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского дипломатического ведомства.

"Франция и Германия ведут регулярный диалог (по урегулированию конфликта на Донбассе) и действуют в тесном сотрудничестве со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Вопрос о расширении нормандского формата не находится в повестке дня", - говорится в заявлении.

Ранее помощник заместителя Госсекретаря США Джордж Кент сказал, что главное условие присоединения США к "нормандскому формату" – это согласие всех участников переговоров. Также в Вашингтоне призывают Россию взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

Реклама

В первую очередь он заявил о поддержке шагов президента Украины Владимира Зеленского принести мир на Донбасс и считает, что он движется в правильном направлении.

В тренде Названа дата первого заседания новой Верховной Рады (дополнено)

Представитель Госдепа назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы и считает, что она должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама