Реконструкция Собора Парижской Богоматери: эксперты назвали стоимость
Французский архитектор оценил стоимость восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера храма
Реконструкция Cобора Парижской Богоматери после мощнейшего пожара, который случился 15 апреля, обойдется французским властям в миллиард евро.
Такую оценку восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера озвучил французский архитектор Жан-Мишель Вильмот в эфире радиостанции France Inter.
Эксперт назвал "вполне реальным" озвученный президентом Эммануэлем Макроном пятилетний план восстановления Нотр-Дама при условии "правильно разработанной технологии реставрации".
"Мы можем за два с половиной года построить стадионы на 40-50 тысяч мест. Это вопрос выбора технологий", — пояснил он.
В то же время Вильмот считает, что при ремонте следует использовать новейшие материалы вместо свинца и дуба.
"Я думаю, что сегодня мы должны использовать материалы нашего времени, это очень важно", — указал архитектор, отметив, что пожар следует внести в историю – в виде фрески в соборе.
Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.
Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.
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