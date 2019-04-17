Реконструкция Собора Парижской Богоматери: эксперты назвали стоимость

Французский архитектор оценил стоимость восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера храма

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.

Реконструкция Cобора Парижской Богоматери после мощнейшего пожара, который случился 15 апреля, обойдется французским властям в миллиард евро.

Такую оценку восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера озвучил французский архитектор Жан-Мишель Вильмот в эфире радиостанции France Inter.

Эксперт назвал "вполне реальным" озвученный президентом Эммануэлем Макроном пятилетний план восстановления Нотр-Дама при условии "правильно разработанной технологии реставрации".

"Мы можем за два с половиной года построить стадионы на 40-50 тысяч мест. Это вопрос выбора технологий", — пояснил он.

В то же время Вильмот считает, что при ремонте следует использовать новейшие материалы вместо свинца и дуба.

"Я думаю, что сегодня мы должны использовать материалы нашего времени, это очень важно", — указал архитектор, отметив, что пожар следует внести в историю – в виде фрески в соборе.

Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

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