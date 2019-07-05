Рим работает над отменой санкций ЕC против России – премьер Италии

Джузеппе Конте отметил, что от России зависит вопрос урегулирования ситуации на Донбассе

Путин и Конте. Фото: AFP

Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России. Об этом заявил итальянский премьер Италии Джузеппе Конте после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ANSA.

"Мы считаем, что санкции не являются самоцелью, мы считаем их временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России", - отметил он.

При этом Джузеппе Конте отметил, что от России зависит вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромен. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в решении этого спора", – сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.

Между тем, недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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