Российский спецназ на Шпицбергене: военный эксперт объяснил, что грозит Норвегии

В 1991-м году советский спецназ уже минировал нефтяные вышки в Норвежском море

Фото из открытых источников

Появление российских спецназовцев на материковой части Норвегии и на территории архипелага Шпицберген и могло быть вызвано проведением разведки для подготовки теракта в этой стране-члене НАТО.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он обратил внимание, что о появлении российского спецназа писали норвежские СМИ, однако Министерство обороны и спецслужбы Норвегии эту информацию комментировать отказались, но и не опровергли, что лишь добавляет масла в огонь.

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Эксперт напомнил историю со смертельным пожаром на "Лошарике" – уникальной российской подводной лодке АС-12, экипаж которой состоял из офицеров морского спецназа РФ и, по одной из версий, должен был выполнить секретную операцию или же осуществить подготовку к ее проведению. В частности, речь шла о диверсионной операции в водах Норвегии.

"Ведь в 1991 году уже имел место случай с минированием нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей, которое провела команда боевых пловцов Балтийского флота, которых к месту проведения минирования доставило гидрографическое судно "ГС-301". Что интересно, экипаж "ГС-301" состоял из 15 человек", – пишет Александр Коваленко.

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По его мнению, в свете нынешних событий и таинственной трагедии с "Лошариком", миссия которого вполне могла иметь агрессивный характер, Норвегии явно грозят серьезные неприятности в виде "человечков" в белых маскхалатах, но без опознавательных знаков, делает вывод эксперт.

Напомним, что среди 14 российских моряков-глубоководников, погибших в результате пожара на мини-подлодке АС-12 "Лошарик"в Баренцевом море 1 июля, было как минимум два Героя России.

Отмечается, что всего на борту подводного судна находились 25 российских офицеров. Все они были приписаны к военной части №45707 в Петергофе. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Деятельность военчасти подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, а информация о ней сопровождается грифом "Совершенно секретно".

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