Российского шпиона в Австрии "сдали" британцы – СМИ

Сегодня, 09:59

Великобритания передала Австрии данные о шпионе в связи с инцидентом в Солсбери, пишет Kleine Zeitung

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Австрия получила информацию об австрийском полковнике, которого обвинили в шпионаже в пользу России, от спецслужб Великобритании. Об этом сообщает издание Kleine Zeitung со ссылкой на собеседника в Минобороны Австрии.

Издание, ссылаясь на свой источник, пишет, что Великобритания передала данные о российском агенте с целью изменить отношение Вены к Москве.

Отмечается, что решение передать Австрии сведения об агенте было связано, в частности, с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, ранее в Минобороны Австрии рассказали, что вычислить российского шпиона им удалось с помощью спецслужбы одной из стран Евросоюза. 

Как известно, полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России и получении от нее 300 тысяч евро за проделанную работу. 

А российский журналист Сергей Канев сообщил, что к шпионскому скандалу также причастен сотрудник ГРУ России Дмитрий Байбородин.
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