Сенцова хотят номинировать на одну из самых престижных премий в мире

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий тюремное заключение в России по сфальсифицированному делу, может пополнить список номинантов на одну из самых престижных наград в области защиты прав человека – премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пленник Кремля пользуется значительной поддержкой ряда политических сил в Европарламенте – Европейской народной партии, Европейских консерваторов и реформистов, а также Альянса либералов и демократов за Европу.

Стоит отметить, что окончательное решение насчет выдвижения Олега Сенцова огласят на следующей неделе, как имя лауреата станет известно в конце октября.

Премия ежегодно вручается Европейским парламентом. Каждый кандидат необходимо заручиться поддержкой не менее 40 членов евродепутатов, каждый из которых может проголосовать только за одного номинанта.

Напомним, что петиция с обращением в Белый дом о поддержке Олега Сенцова почти набрала необходимые 100 тыс голосов.

Кроме того, ранее сообщалось, что за помилование политзаключенного украинца выступают только 4% граждан России.

Также сам Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии.