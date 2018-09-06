Сенцова хотят номинировать на одну из самых престижных премий в мире

Сегодня, 13:58

Политзаключенный режиссер может заручиться немалой поддержкой среди европейских депутатов

Фото: AFP
Фото: AFP

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий тюремное заключение в России по сфальсифицированному делу, может пополнить список номинантов на одну из самых престижных наград в области защиты прав человека – премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

Как сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пленник Кремля пользуется значительной поддержкой ряда политических сил в Европарламенте – Европейской народной партии, Европейских консерваторов и реформистов, а также Альянса либералов и демократов за Европу.

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Стоит отметить, что окончательное решение насчет выдвижения Олега Сенцова огласят на следующей неделе, как имя лауреата станет известно в конце октября.

Премия ежегодно вручается Европейским парламентом. Каждый кандидат необходимо заручиться поддержкой не менее 40 членов евродепутатов, каждый из которых может проголосовать только за одного номинанта.

Напомним, что петиция с обращением в Белый дом о поддержке Олега Сенцова почти набрала необходимые 100 тыс голосов.

Кроме того, ранее сообщалось, что за помилование политзаключенного украинца выступают только 4% граждан России.

Также сам Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии.
премия, права человека, Сенцов
Источник:

"Сегодня"

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