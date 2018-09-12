Сенцова номинировали на премию Сахарова

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", – написал Йозвяк.

На прошлой неделе он сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.

Премия ежегодно вручается Европейским парламентом. Каждый кандидат необходимо заручиться поддержкой не менее 40 членов евродепутатов, каждый из которых может проголосовать только за одного номинанта.

Напомним, что петиция с обращением в Белый дом о поддержке Олега Сенцова почти набрала необходимые 100 тыс голосов.

Кроме того, ранее сообщалось, что за помилование политзаключенного украинца выступают только 4% граждан России.

Также сам Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии.



