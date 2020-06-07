Сергей и Юлия Скрипаль переехали в другую страну и будут жить под новыми именами – СМИ

Пережившие покушение российских спецслужб бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Скрипалям придумали новую биографию и оказали материальную помощь.

"Скрипали, скорее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй (тепер уже экс) прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД страны обвинил Лондон в "информационных манипуляциях".

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