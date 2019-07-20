Шпиль отстояли: собор Парижской Богоматери будет восстановлен в точном соответствии состоянию до пожара

Парламент Франции дал отмашку на начало сбора средств и реставрацию Нотр-Дама

Париж. Восстановительные работы должны завершиться к 2024 году. Фото: AFP

Парламент Франции одобрил спорный законопроект о реконструкции собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который открывает путь к началу сбора средств на восстановления здания, пострадавшего 15 апреля от масштабного пожара. Чтобы завершить работы до начала летней Олимпиады 4 мая 2024 года, закон предусматривает возможность отмены на основе президентских и правительственных декретов целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ.

Отдельной темой для горячих дискуссий стал обрушившийся шпиль, который был спроектирован в XIX веке при реставрации средневекового строения. Поскольку он не был оригинальной задумкой первых создателей собора Жана де Шелья и Пьера де Монтрейя, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, чтобы при восстановлении был построен шпиль современного вида. Однако оппозиция согласилась дать свои голоса за законопроект лишь при условии, что будет создана точная копия рухнувшего шпиля, сообщает DW. Тем более что, согласно опросам общественного мнения, французы хотят, чтобы собор был восстановлен таким, каким он был до пожара.

В целом законопроект предусматривает организацию и контроль за сбором и использованием собранных пожертвований, а также координацию деликатной работы, которая должна быть выполнена над этой драгоценностью всемирного наследия. По подсчетам, на реконструкцию потребуется 954 млн долларов.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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