Шпионский скандал в Австрии: СМИ узнали о роли Скрипаля
Британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике
Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый австрийской прокуратурой в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило во вторник австрийское издание "Курир".
По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".
Ранее газета "Кляйне цайтунг" со ссылкой на собственные источники в Минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.
Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению Сергея Скрипаля – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.
Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.
Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.
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