Шпионский скандал в Австрии: СМИ узнали о роли Скрипаля

Британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике

Сергей Скрипаль. Фото: Facebook.

Шпионский скандал в Австрии: СМИ узнали о роли Скрипаля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg 2019-03-12T16:39:00+02:00 Евросоюз Британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике

Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый австрийской прокуратурой в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило во вторник австрийское издание "Курир".

По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".

Ранее газета "Кляйне цайтунг" со ссылкой на собственные источники в Минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.

Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению Сергея Скрипаля – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

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