Швеция присоединилась к демаршу семи стран из-за возвращения России в ПАСЕ

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявлению, которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции", — отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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