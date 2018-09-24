Сийярто обещает вступиться за каждого члена венгерской общины на Закарпатье
Министр заявил, что на прошлой неделе события "зашли слишком далеко"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который ранее выдвинул обвинения Киеву по языковому вопросу, заявил, что после того, как в базу сайта "Миротворец" попали личные данные 4 местных депутатов и заместителя мэра города Чоп – владельцев венгерских паспортов – Венгрия "заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Сийярто, Будапешт и в дальнейшем заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но не допустит, чтобы оскорбительные нападки сыпались на закарпатских венгров.
"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", – отметил министр перед отлетом в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН.
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Сийярто подтвердил, что на полях ассамблеи во вторник встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
По его словам, в последнее время в Украине "усилились антивенгерские настроения", что он связывает с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.
Политик считает, что такие настроения проявились в различных сферах: украинские спецслужбы начали активно заниматься определенными членами венгерской сообщества на Закарпатье, в интернете появился призыв выступить против лиц с двойным гражданством, участились нападки на венгерских дипломатов, неоднократно "приглашали на собеседование" лиц, участвующих в экономических программах за финансирование венгерского правительства.
Сийярто заявил, что на прошлой неделе события "зашли слишком далеко".
"Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такой институт", – подчеркнул он.
"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали наиболее серьезное дипломатические принципы", – добавил он.
Министр заверил, что Венгрия будет делать в дальнейшем то, что делала до сих пор – прибегать к шагам, которые замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.
Напомним, 19 сентября стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.
В свою очередь в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.
А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Украине замедлить интеграцию в ЕС и НАТО. Он обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать.