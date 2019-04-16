Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Следователи начали допрос сотрудников, производивших ремонт собора Парижской Богоматери

Сегодня, 03:12

Ранее прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром

Фото: AFP

Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где в понедельник вспыхнул пожар. Об этом сообщила газета "Паризьен". Ранее агентство Рейтер информировало, что прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились. 

Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. 

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, допрос, расследование, огонь, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Следователи начали допрос сотрудников, производивших ремонт собора Парижской Богоматери". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные спасли алтарь и крест Собора Парижской Богоматери

Сегодня, 02:52

Священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает

В связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери начато расследование о неумышленном ущербе – СМИ

Сегодня, 02:25

Власти считают, что пожар начался случайно

Стало известно, почему пожар в Нотр-Дам де Пари не тушат с самолетов

Сегодня, 01:54

По данным специалистов, самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха – и слишком велик риск разрушить собор

Колокольни собора Парижской Богоматери спасены от пожара, тушить огонь будут всю ночь

Сегодня, 01:32

В соборе Парижской Богоматери остановлено продвижение огня

Адское пламя поглотило Нотр-Дам: новые фото горящего Собора с дрона

Сегодня, 01:21

Пожар в Нотр-Дам де Пари продолжается более четырех часов

Макрон пообещал французам восстановить собор Парижской Богоматери

Сегодня, 00:58

Макрон заявил, что худшего удалось избежать, но битва с огнем еще не выиграна

Главари боевиков на Донбассе приготовили Путину предложение

Актрисы Сomedy Women и их вторые половинки

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете

АМКУ разрешил агрохолдингу Герег купить активы "Оболони"

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

Будьте начеку: в Украине активизировался новый вид мошеничества

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

В России решили отказаться от создаваемых в Днепре ракет
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной