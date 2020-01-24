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Смертельный шторм в Испании: число жертв возросло

24 января, 08:31

Из-за непогоды правительство страны решило созвать экстренное совещание

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

В Испании шторм "Глория" продолжает уносить жизни – число жертв возросло до 13 человек. Об сообщает Reuters.

Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Из-за сложившейся ситуации правительство страны решило созвать сегодня, 24 января, экстренное совещание.

"Я думаю, что сейчас важно нам объединиться и сотрудничать плечом к плечу, что мы и делаем", – заявил премьер-министр Педро Санчез.

Цель совещания – вернуть людей к нормальной жизни и помочь пострадавшим от шторма. А тем временем в национальном метеорологическом органе рассказали, что непогода уже начала отступать.

Ранее мы сообщали, что одной из жертв шторма "Глория" стал гражданин Украины. Мужчина считается пятой жертвой непогоды в Испании и третьей – в автономном сообществе Валенсия.

Напомним, сильный шторм "Глория"обрушился на Испанию 21 января. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час, а на море поднялись волны до 7 метров высотой.

Видео: Reuters

А в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек.

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Испания шторм непогода погибшие совещание

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