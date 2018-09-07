СМИ: Скрипаль помогал Испании бороться с русской мафией

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль, которого отравили в британском городе Солсбери, в последние годы сотрудничал с испанской разведкой, помогая ей бороться с российской организованной преступностью.

По данным The New York Times, в последние годы Скрипаль провел в Испании несколько встреч с офицерами разведывательной службы страны, однако содержание и точное время этих встреч засекречено.

Предположительно, Скрипаль мог быть завербован испанскими спецслужбами в середине 1990-х годов, когда он работал в Мадриде в качестве военного атташе в российском посольстве.

Кроме того, в 2012 году Скрипаль ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками разведки Чехии, а в 2016 году приезжал в Таллин и встречался с сотрудниками эстонских разведслужб. По словам журналистов, эти поездки были санкционированы британской службой внешней разведки MI-6.

На встречах в Праге и Таллине Скрипаль рассказывал о работе российской разведки и "потенциально предоставил информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием".

Напомним, 5 сентября контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Также стоит напомнить о том, что в августе 2018 года в испанском городе Марбелья полиция задержала троих криминальных авторитетов. Один из задержанных считается одним из главарей российской мафии.

Мужчинам инкриминировали покушение на убийство и фальсификацию документов. Их задержали, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали план убийства одного из членов вражеского клана. Сейчас задержанные взяты под стражу. Предполагается, что преступники планировали воссоздать криминальную структуру, ликвидированную в июне 2017 года: тогда полиция арестовала 129 подозреваемых.