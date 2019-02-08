СМИ сообщили об еще двух причастных к отравлению Скрипалей россиянах

Эти россияне, по мнению британской полиции, наблюдали за исполнителями

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP

СМИ сообщили об еще двух причастных к отравлению Скрипалей россиянах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg 2019-02-08T08:09:00+02:00 Евросоюз Эти россияне, по мнению британской полиции, наблюдали за исполнителями

В Великобритании правоохранители уверены, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще двое россиян. Таким образом в преступлении подозревают пять граждан России, сообщает Daily Mail.

По данным источник издания в органах безопасности королевства, полиция планирует в течение нескольких недель предоставить документальные доказательства причастности к преступлению еще двоих граждан России. Предположительно, подозреваемые также являются офицерами ГРУ. На их след британская полиция вышла сравнительно недавно. Как выяснилось, россияне посетили Британию в марте 2018 года и, скорее всего, уже вернулись на родину.

По данным правоохранителей, эти двое подозреваемых либо играли вспомогательную роль в операции ГРУ, либо контролировали ее проведение. Также отмечено, что они путешествовали отдельно от "Боширова", "Петрова" и "Федотова".

Ранее мы писали о том, что третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

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