США предупредили Германию из-за опасности "Северного потока – 2"

Сегодня, 14:46

Немцы уже начали строительство российского газопровода, а американцы объяснили, что грозит европейцам

&quot;Северный поток - 2&quot;. Фото: nord-stream.com
"Северный поток - 2". Фото: nord-stream.com

Американцы предупреждают об угрозе для Германии и Европы, которые могут оказаться под российским влиянием из-за газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил в интервью одной из немецких газет новый посол США в Берлине Ричард Гренелл, передает DW.

По его словам, США очень обеспокоены из-за российского газопровода и работают с европейскими партнерами, которые разделяют эти опасения. Он назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также считает, что этот российский проект не отвечает интересам Европы.

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"Наша общая стратегия предусматривает получение энергии из разных источников, чтобы не так сильно зависеть от России", – отметила она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В начале мая в Германии начали строить российский "Северный поток – 2". Как известно, Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.
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