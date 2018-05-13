США предупредили Германию из-за опасности "Северного потока – 2"

Немцы уже начали строительство российского газопровода, а американцы объяснили, что грозит европейцам

Американцы предупреждают об угрозе для Германии и Европы, которые могут оказаться под российским влиянием из-за газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил в интервью одной из немецких газет новый посол США в Берлине Ричард Гренелл, передает DW.

По его словам, США очень обеспокоены из-за российского газопровода и работают с европейскими партнерами, которые разделяют эти опасения. Он назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также считает, что этот российский проект не отвечает интересам Европы.

"Наша общая стратегия предусматривает получение энергии из разных источников, чтобы не так сильно зависеть от России", – отметила она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В начале мая в Германии начали строить российский "Северный поток – 2". Как известно, Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.