Столтенберг намерен обсудить с Макроном "смерть мозга" НАТО

Йенс Столтенберг / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит на следующей неделе с президентом Франции Эммануэлем Макроном его высказывание о "смерти мозга" альянса, а также неспособность Евросоюза заменить организацию. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я на следующей неделе еду в Париж, чтобы встретиться с президентом Макроном. И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона – Ред.), буду говорить о том, что НАТО оперативно реагирует на вызовы, - сказал он. - Евросоюз не сможет заменить НАТО. Нужно и то, и другое. Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС".

Напомним, французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу Economist он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

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В ответ на слова Макрона верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что дискуссия о ментальном здоровье НАТО должна вестись в стенах альянса, а не в Европейском Союзе, который в настоящий момент достиг пика в развитии сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса. Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями", чтобы достичь сильной Европы. Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскола европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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