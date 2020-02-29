Турция открыла границу с Европой для сирийских беженцев

По состоянию на утро 29 февраля, в ЕС ринулись 18 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев. Об этом сообщает Anadolu.

"Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев", – заявил Эрдоган.

Он отметил, что, ожидается, что за сегодняшний день через границу пройдут 25-30 тысяч беженцев.

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"Турция и далее будет пропускать беженцев через границу", – пообещал Эрдоган.

Он указал на то, что Анкара не в состоянии справиться с наплывом сирийцев, бегущих из своей страны.

Напомним, Турция уже не раз грозилась открыть границу для беженцев. Так, в сентябре Эрдоган заявил, что Турция откроет двери для беженцев, если Европа не поддержит их в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

Вскоре после этого Франция и Италия призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов на территории ЕС. Причина в том, что количество людей, въезжающих в Европу, растет.

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Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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