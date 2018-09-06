У Лондона есть доказательства причастности России к отравлению с Солсбери – поспред при ООН

Пирс назвала поведение России безрассудным, отметив, что оно поставило под угрозу жизнь многих мирных граждан

Великобритания обладает доказательствами причастности России к отравлению в Солсбери в марте этого года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. С таким утверждением выступила в четверг постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"У нас есть явные доказательства вовлеченности российского государства в то, что произошло в Солсбери, и использования химического оружия", - сказала она.

Пирс назвала такое поведение безрассудным, отметив, что оно поставило под угрозу жизнь многих мирных граждан.

Ранее постпред Великобритании при ООН добавила, что Лондон обсудит с союзниками по НАТО возможные новые санкции в отношении России.

Стоит отметить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на объявление Великобританией данных о причастности российских граждан к отравлению в Солсбери и осудил эту атаку.

Кроме того, солидарность с Соединенным Королевством по делу в Солсбери выразил и Европейский союз.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил о солидарности Украины с Великобританией по "делу Скрипалей".