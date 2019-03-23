"Угроза остается": Макрон прокомментировал падение "последнего оплота" ИГИЛ в Сирии
Борьба с террористическими группировками должна продолжаться, считает президент Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что, несмотря на разгром "последнего бастиона" террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, борьбу с терроризмом следует продолжить.
"Силы демократической Сирии" объявили, что последний бастион ИГ пал, – заявил он. - Шаг, достигнутый сегодня, огромен, большая опасность для нашей страны устранена. Однако угроза остается, и борьба с террористическими группировками должна продолжаться".
"Я воздаю должное нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция. Они сражались с террористами, с репрессиями ради нашей безопасности", - отметил Макрон, подчеркнув, что Франция не забудет о жертвах ИГ.
Ранее вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировка граничащего с Ираком населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии.
Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Как сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.
Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.
Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.
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