"Угроза остается": Макрон прокомментировал падение "последнего оплота" ИГИЛ в Сирии

Борьба с террористическими группировками должна продолжаться, считает президент Франции

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

"Угроза остается": Макрон прокомментировал падение "последнего оплота" ИГИЛ в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg 2019-03-23T14:40:00+02:00 Евросоюз Борьба с террористическими группировками должна продолжаться, считает президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что, несмотря на разгром "последнего бастиона" террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, борьбу с терроризмом следует продолжить.

"Силы демократической Сирии" объявили, что последний бастион ИГ пал, – заявил он. - Шаг, достигнутый сегодня, огромен, большая опасность для нашей страны устранена. Однако угроза остается, и борьба с террористическими группировками должна продолжаться".

"Я воздаю должное нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция. Они сражались с террористами, с репрессиями ради нашей безопасности", - отметил Макрон, подчеркнув, что Франция не забудет о жертвах ИГ.

Ранее вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", которой оказывают поддержку США, сообщила о полном освобождении от боевиков террористической группировка граничащего с Ираком населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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