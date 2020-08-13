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Украина внесла Австрию в список стран "зеленой" зоны по COVID-19

13 августа, 07:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Австрийцы могут не сдавать тест на коронавирус

Украина отнесла Австрию к перечню стран "зеленой" зоны по показателям заболеваемости коронавирусом. Для въезда на территорию нашей страны австрийцам нужно иметь только страховку, покрывающую лечение COVID-19, переведенную на украинский язык.

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"Австрия для Украины снова в "зеленой зоне". То есть въезд в Украину для австрийских граждан вновь открыт без тестов и самоизоляции", – сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Напомним, в "зеленой" зоне находятся страны, в которых на 100 тысяч населения приходится 40 и меньше болеющих. По возвращении из них карантин не требуется.

Ранее мы сообщали, что Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны. Вступили в силу новые правила самоизоляции после возвращения из-за границы.

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Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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Кроме того, не так давно Болгария упростила въезд для украинцев при условии, что наши туристы будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австрия граница карантин туристы разрешение Украина въезд коронавирус
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