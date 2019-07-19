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Улучшение ситуации с санкциями ЕС зависит от России – Урсула фон дер Ляйен

19 июля, 02:25

Введенные санкции — это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право, – Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler.

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что улучшение ситуации вокруг введенных ЕС санкций против России зависит от Москвы. Об этом она заявила в интервью газете Bild.

"Введенные санкции — это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право. Улучшение ситуации зависит от России", — полагает фон дер Ляйен.

Одновременно она заметила, что Россия была и остается соседом ЕС. "Но Кремль не прощает слабости, поэтому я убеждена, что мы должны ясно показать, что мы готовы с позиции силы в любое время продолжать диалог", — считает бывшая глава Минобороны ФРГ. "Я думаю, что в последние годы Европа и НАТО показали, что конкретно по этому пункту единство и ясность были правильной комбинацией", — утверждала фон дер Ляйен.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен (партия ХДС) была выбрана новым президентом ЕК во вторник вечером с минимальным перевесом голосов – 383 при необходимых 374.

Ранее мы писали: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Она заявила, что Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности. 

Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.


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Тег Россия, ЕС, санкции, ляйен

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Источник:

ТАСС

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