В Болгарии проверят информацию об отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена

Слушания пройдут в четверг, 14 февраля

Фото: Getty Images

В Болгарии проверят информацию об отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f54/fd0/5c5f54fd0e692.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f54/fd0/5c5f54fd0e692.jpg 2019-02-10T00:25:00+02:00 Евросоюз Слушания пройдут в четверг, 14 февраля

Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии проведет слушания в связи с обнародованной информацией об отравлении "Новичком" (весной 2015 года) болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева.

Как проинформировал председатель парламентской фракции партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Цветан Цветанов, слушания пройдут в четверг, 14 февраля, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - сообщил Цветанов.

Ранее британское издание The Insider и група Bellingcat обнародовали информацию о том, что болгарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен "Новичком" весной 2015 года.

Предположительно, к этому причастен гражданин России Сергей Федотов, который находился в Болгарии в конце апреля 2015 года, когда Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления "Новичком". После госпитализации Гебрева Федотов спешно покинул территорию Болгарии, вернувшись в Москву.

Емилиян Гебрев – известный в Болгарии бизнесмен, собственник компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов. Читайте также Скрипаль был не первым: Путин хотел отравить "Новичком" обидчика Трампа

Сам Гебрев считает, что был отравлен из-за интереса России к его оружейному заводу.

Ранее мы писали, что в Великобритании правоохранители уверены, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще двое россиян. Таким образом в преступлении подозревают пять граждан России.

Ранее мы писали о том, что третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии проверят информацию об отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...