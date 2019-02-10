В Болгарии проверят информацию об отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена
Слушания пройдут в четверг, 14 февраля
Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии проведет слушания в связи с обнародованной информацией об отравлении "Новичком" (весной 2015 года) болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева.
Как проинформировал председатель парламентской фракции партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Цветан Цветанов, слушания пройдут в четверг, 14 февраля, сообщает Укринформ.
"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - сообщил Цветанов.
Ранее британское издание The Insider и група Bellingcat обнародовали информацию о том, что болгарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен "Новичком" весной 2015 года.
Предположительно, к этому причастен гражданин России Сергей Федотов, который находился в Болгарии в конце апреля 2015 года, когда Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления "Новичком". После госпитализации Гебрева Федотов спешно покинул территорию Болгарии, вернувшись в Москву.
Емилиян Гебрев – известный в Болгарии бизнесмен, собственник компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов.
Сам Гебрев считает, что был отравлен из-за интереса России к его оружейному заводу.
Ранее мы писали, что в Великобритании правоохранители уверены, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще двое россиян. Таким образом в преступлении подозревают пять граждан России.
Ранее мы писали о том, что третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.
Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").
Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".
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