Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В Британии произошла утечка химикатов: десятки человек в больнице

7 ноября, 03:41

Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии

Фото: UK News in Pictures

Фото: UK News in Pictures

Реклама

В графстве Кент около города Мейдстон, что в Великобритании произошла утечка химикатов, в результате чего пострадали по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает местное издание KentOnline.

"Пятьдесят семь человек госпитализированы из-за ухудшения дыхательной функции, две больницы установили палатки для лечения у людей проблем с дыханием на месте после утечки опасных химикатов в Мейдстоне", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии.

Более 40 пожарных, офицеров агентства утилизации опасных материалов и специальное подразделение химической безопасности работают на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее в американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. В результате инцидента 55 человек были госпитализированы.

Кроме того, ранее, в ночь на 24 августа 2018 года, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

Также в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео утечка химикаты Британия пострадавшие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото
Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фотоFun
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видео
Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании: фото и видеоЕвросоюз
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...