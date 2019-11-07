В Британии произошла утечка химикатов: десятки человек в больнице

Ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии

Фото: UK News in Pictures

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В графстве Кент около города Мейдстон, что в Великобритании произошла утечка химикатов, в результате чего пострадали по меньшей мере 57 человек.

Об этом сообщает местное издание KentOnline.

"Пятьдесят семь человек госпитализированы из-за ухудшения дыхательной функции, две больницы установили палатки для лечения у людей проблем с дыханием на месте после утечки опасных химикатов в Мейдстоне", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ни один из пациентов не находится в тяжелом состоянии.

Более 40 пожарных, офицеров агентства утилизации опасных материалов и специальное подразделение химической безопасности работают на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее в американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. В результате инцидента 55 человек были госпитализированы.

Кроме того, ранее, в ночь на 24 августа 2018 года, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

Также в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".

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