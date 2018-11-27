В Британии заявили, что Brexit не помешает им заключить торговое соглашение с США

Накануне Трамп заявил, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства

Условия утвержденного на саммите ЕС соглашения о Brexit не помешают Великобритании заключить новое торговое соглашение с США. Об этом заявил в понедельник вечером агентству Рейтер официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, – пишет ТАСС.

"В политической декларации, которая была согласована с ЕС, очень четко оговаривается тот факт, что мы сможет проводить независимую торговую политику, так что Соединенное Королевство сможет заключать торговые соглашения с другими странами по всему миру, в том числе и с США, – заявили в премьерской канцелярии. – Мы уже закладываем основы для заключения амбициозного соглашения США с помощью совместных рабочих групп, которые встречались уже пять раз".

Заявление представителя Мэй последовало после того, как президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства.

В воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.